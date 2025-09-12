Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Olimpiada Liceelor la Slatina

Olimpiada Liceelor la Slatina

Data: 12 Septembrie 2025

La Slatina s-a dat startul Olimpiadei Liceelor, o competiţie ce durează 10 zile şi însumează întreceri sportive, acţiuni de voluntariat şi spectacole între elevii liceelor din municipiul Slatina. În perioada 10-20 septembrie, în cadrul Olimpiadei Liceelor, liceenii vor juca meciuri de fotbal, volei, handbal, baschet, tenis şi vor participa la un concurs de alergare, potrivit unui comunicat citat de Agerpres.

De asemenea, în parcul „Dumitru Dobrescu”, tinerii talentaţi au ocazia să realizeze graffiti, iar în ultima zi a manifestării, pe o scenă amenajată pe esplanadă, vor fi organizate concursuri de interpretare muzicală, de miss şi mister. Potrivit primarului municipiului Slatina, Mario De Mezzo, competiţia urmăreşte să dezvolte „relaţiile dintre liceele din oraş, competitivitatea şi prietenia”. (O.N.)

