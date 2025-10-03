Pregătire gratuită pentru examenele naţionale

Data: 03 Octombrie 2025

Elevii din Bistrița care doresc să se pregătească suplimentar pentru Evaluarea Națională și examenul de bacalaureat se pot înscrie la cursurile de pregătire organizate la Centrul Comunitar pentru Tineret Bistrița. Înscrierea se face până în data de 15 octombrie prin completarea unui formular online disponibil pe site-ul Primăriei Bistrița.

Întâlnirile sunt gratuite și vor avea loc online, începând din 20 octombrie. Elevii vor putea participa la ore de matematică, logică, geografie, istorie, biologie, limba română și limba engleză, iar profesorii care țin meditațiile sunt voluntari. (O.N.)