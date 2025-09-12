Peste 400 de orașe europene și nu numai vor găzdui, în ziua de 26 septembrie 2025, întâlniri cu cercetători și oameni de știință, iar „publicul va avea ocazia nu doar să-i cunoască, ci și să
Program de incluziune
Asociația Salvați Copiii Iași a lansat un apel către școlile din județele Iași, Botoșani, Galați şi Vaslui „care doresc să contribuie activ la diminuarea excluziunii sociale și educaționale a copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) și din alte grupuri vulnerabile”. Programul „Gândește în afara stigmei” face parte din proiectul „Across Borders Inclusive Education”, finanțat prin Programul „Interreg NEXT Programme Romania - Republic of Moldova”, iar aplicaţiile se primesc până în data de 15 septembrie 2025.
În urma procesului de selecţie vor rămâne 15 instituții de învățământ care vor beneficia de workshopuri și ateliere tematice, sesiuni de mentorat continuu, precum şi de o vizită de studiu în Republica Moldova. În cadrul programului vor fi implementate şi activități cu părinţii, axate pe particularitățile emoționale și comportamentale ale copiilor cu CES, precum şi activități de sensibilizare a elevilor pentru a promova incluziunea socială și emoțională. (O.N.)