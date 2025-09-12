Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Program de incluziune

Program de incluziune

Data: 12 Septembrie 2025
Data: 12 Septembrie 2025

Asociația Salvați Copiii Iași a lansat un apel către școlile din județele Iași, Botoșani, Galați şi Vaslui „care doresc să contribuie activ la diminuarea excluziunii sociale și educaționale a copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) și din alte grupuri vulnerabile”. Programul „Gândește în afara stigmei” face parte din proiectul „Across Borders Inclusive Education”, finanțat prin Programul „Interreg NEXT Programme Romania - Republic of Moldova”, iar aplicaţiile se primesc până în data de 15 septembrie 2025.

În urma procesului de selecţie vor rămâne 15 instituții de învățământ care vor beneficia de workshopuri și ateliere tematice, sesiuni de mentorat continuu, precum şi de o vizită de studiu în Republica Moldova. În cadrul programului vor fi implementate şi activități cu părinţii, axate pe particularitățile emoționale și comportamentale ale copiilor cu CES, precum şi activități de sensibilizare a elevilor pentru a promova incluziunea socială și emoțională. (O.N.)

Citeşte mai multe despre:   Salvati Copiii
