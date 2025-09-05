Programul „Masă sănătoasă”

Data: 05 Septembrie 2025

Implementarea Programului Național „Masă sănătoasă” continuă potrivit calendarului, con­di­țiilor și prevederilor stabilite la începutul anului în curs, informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC). Programul se adresează preșcolarilor și elevilor prezenți la ore pe perioada cursu­rilor și constă în acordarea zilnică, gratuit, a unei mese calde sau, după caz, a unui pachet alimentar.

Potrivit MEC, bugetele necesare pentru anul 2025 „sunt repartizate către unitățile administrativ-teritoriale în raport cu numărul de beneficiari aprobat prin hotărâre de guvern încă de la începutul anului”. Pentru anul 2026, „ministerul va iniția toate demersurile legale privind derularea programului cel puțin pentru același număr de unități de învățământ și de beneficiari”. Autorităţile doresc atât promovarea obiceiurilor alimentare sănătoase printre copii și tineri, cât şi reducerea abandonului şcolar. (O.N.)