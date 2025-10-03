Studenţii, între lumea digitală şi educaţia clasică

Data: 03 Octombrie 2025

Anul universitar a început oficial în data de 1 octombrie, cu această ocazie având loc evenimente specifice în cadrul cărora reprezentanţii universităţilor au transmis studenţilor diferite mesaje de încurajare şi mobilizare. În discursul inaugural, rectorul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), prof. univ. Sorin Radu, i-a îndemnat pe studenţi să găsească un echilibru între lumea digitală şi educaţia clasică, bazată pe lectura cărţilor.

„În zilele noastre, fiecare posesor de smartphone îşi poate construi o lume a lui, pe internet, care să îl valideze şi care să îi dea putere. Astăzi, tindem să nu mai validăm o informaţie prin prisma adevărului ştiinţific, ci prin prisma celui care a spus-o. Este un influencer cu 1 milion de followeri? Atunci are dreptate! Şi ne predăm de bunăvoie vocea adevărului, anulând gândirea critică, făcând-o să nu mai conteze în faţa numărului de like şi share, care pare a fi noua grilă de verificare a unei informaţii. Vreau să spun răspicat lucrurilor pe nume: Este greşit! Toată această confuzie între adevărul ştiinţific şi «adevărul» de pe net trebuie să înceteze”, a spus prof. univ. dr. Sorin Radu.

Rectorul ULBS încurajează studiul real, fără a se declara totuşi împotriva reţelelor de socializare, unde se află şi el prezent de scurt timp. „Ca rector al unei universităţi tinere, cu oameni tineri, îmi doresc să fiu mereu la curent cu modul de a gândi al studenţilor - cu «mindset-ul» lor, cum ar spune tânăra generaţie. Aşa încât, încerc, în măsura timpului, să îmi fac actualizări de limbaj, ca să pot să vă înţeleg umorul din memes şi să mă pot conecta la ceea ce este relevant pentru voi. Pe scurt, mi-am făcut cont de Instagram. (...)”, a transmis rectorul Sorin Radu.

Totuşi, acesta le-a recomandat studenţilor să folosească reţelele cu discernământ şi să aibă grijă la manipulare şi dezinformare, care sunt „noile spaime ale omenirii”. (O.N.)