Universităţi la Noaptea Cercetătorilor Europeni

Data: 12 Septembrie 2025

Peste 400 de orașe europene și nu numai vor găzdui, în ziua de 26 septembrie 2025, întâlniri cu cercetători și oameni de știință, iar „publicul va avea ocazia nu doar să-i cunoască, ci și să înțeleagă mai bine impactul muncii lor asupra vieții cotidiene”. Totodată, evenimentul, denumit Noaptea Cercetătorilor Europeni, va fi o călătorie fascinantă în lumea științei, indiferent de vârstă sau nivel de cunoştinţe. „Știința este un festival de idei, iar cercetătorii au pregătit workshopuri interactive, demonstraţii ştiinţifice uimitoare, experimente inedite, conferinţe şi dezbateri. Vor fi explorate domenii știin­țifice variate precum chimie, fizică, biologie, astronomie, inginerie sau robotică şi telecomunicaţii, cartografie, arheologie, antropologie, ecologie, educație financiară și, bineînţeles, inteligență artificială și realitate virtuală”, au transmis organizatorii evenimentului.

Din România participă universităţi şi instituţii din 21 de oraşe precum municipiul Bucureşti, Timişoara, Brăila, Hunedoara, Oradea, Alba Iulia, Bârlad sau Suceava.

De exemplu, Universitatea Politehnică Timişoara (UPT) se alătură proiectului şi organizează la Muzeul Tehnic UPT/ ExperimentariumTM o seară plină de experimente, călătorii prin lumi virtuale, dar şi o privire către viitorul educaţiei. „Vizitatorii vor deveni, între orele 18:00 şi 23:00, turişti virtuali ai oraşului şi vor descoperi istoria, cultura şi patrimoniul Timişoarei, prin metode alternative inedite, având ocazia să interacţioneze cu o lume real-virtuală complexă, prin utilizarea tehnologiilor digitale de ultimă generaţie”, se arată într-un comunicat transmis de reprezentanţii UPT, citat de Agerpres. Va fi astfel organizată o incursiune fascinantă în istoria informaticii, „cu o privire atentă asupra MECIPT-1, primul calculator universitar românesc”, şi vor fi prezentate, între altele, ultimele aplicaţii „Patrimoniul sub reflectoare” („Spotlight Heritage”) Timişoara de Realitate Virtuală (VR) şi Realitate Mixtă (AR /MR), jocuri în AR şi Muzeul Nokia VR Bell Labs. (O.N.)

