Zece medalii la Olimpiada Internaţională de Limba engleză

Data: 05 Septembrie 2025

Elevii români au obţinut rezultate remarcabile la Olimpiada Internaţională de Limba engleză 2025, găzduită de România, la Deva: patru medalii de aur, trei de argint şi trei de bronz. Olimpicii au performat atât la individual, la nivelurile de competenţă B1, B2 şi C1, cât şi la secţiunea proiecte la nivelurile de competenţă B2 şi C1.

La competiţia desfăşurată între 24 şi 31 august au participat elevi din China, Moldova, Şcoala Europeană - Luxemburg II, Turcia, Georgia, Bosnia și Herţegovina, Turkmenistan, Slovacia, Bulgaria, Grecia, Letonia şi România. Au obţinut rezultate individuale elevii Tudor-Ioan Giurca (B1) - medalie de aur; Mihai- Alexandru Balint (B1) - argint; Diana Clepş (B2) - medalie de aur; Silvia Gusbeth-Tatomir (B2) - argint; Iulia Birta (B2) - bronz. La nivelul de competenţă C1, medalie de aur a obţinut Maria-Lavinia Tudose, Matei-Ştefan Ungureanu - argint şi Leonard-Nicolas Gîţoi - bronz. La Secţiunea Proiecte - Nivelul C1, olimpicii români au obţinut medalia de aur, iar la Nivelul B2 - medalia de bronz. (O.N.)