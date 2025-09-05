Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Zece medalii la Olimpiada Internaţională de Limba engleză

Zece medalii la Olimpiada Internaţională de Limba engleză

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Data: 05 Septembrie 2025

Elevii români au obţinut rezultate remarcabile la Olimpiada Internaţională de Limba engleză 2025, găzduită de România, la Deva: patru medalii de aur, trei de argint şi trei de bronz. Olimpicii au performat atât la individual, la nivelurile de competenţă B1, B2 şi C1, cât şi la secţiunea proiecte la nivelurile de competenţă B2 şi C1.

La competiţia desfăşurată între 24 şi 31 august au participat elevi din China, Moldova, Şcoala Europeană - Luxemburg II, Turcia, Georgia, Bosnia și Herţegovina, Turkmenistan, Slovacia, Bulgaria, Grecia, Letonia şi România. Au obţinut rezultate individuale elevii Tudor-Ioan Giurca (B1) - medalie de aur; Mihai- Alexandru Balint (B1) - argint; Diana Clepş (B2) - medalie de aur; Silvia Gusbeth-Tatomir (B2) - argint; Iulia Birta (B2) - bronz. La nivelul de competenţă C1, medalie de aur a obţinut Maria-Lavinia Tudose, Matei-Ştefan Ungureanu - argint şi Leonard-Nicolas Gîţoi - bronz. La Secţiunea Proiecte - Nivelul C1, olimpicii români au obţinut medalia de aur, iar la Nivelul B2 - medalia de bronz. (O.N.)

