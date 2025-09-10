În contextul economic defavorabil actual și pe temeiul faptului că peste 40% din elevii români suferă de analfabetism funcțional, conform testelor PISA, profesorii se văd în situația de a trece printr-o nouă
Ziua Internațională a Alfabetizării
În fiecare an, la 8 septembrie, în toată lumea este marcată Ziua Internațională a Alfabetizării (ILD). Adoptarea acestei zile a fost o inițiativă a Congresului mondial pentru lichidarea analfabetismului, iar în 1967 a fost sărbătorită pentru prima dată. Această zi are rolul de a reaminti guvernelor, specialiștilor și publicului larg importanța alfabetizării pentru formarea unei societăți.
Anul acesta UNESCO a marcat progresele înregistrate în domeniul alfabetizării la nivel internaţional, regional, național și local prin organizarea Conferinței Globale „Promovarea alfabetizării în era digitală”. Cu acest prilej sunt conferite și premiile internaționale UNESCO în domeniul alfabetizării. Conferința a oferit cadrul pentru o analiză critică a ceea ce înseamnă alfabetizarea, pentru evidențierea politicilor și intervențiilor eficiente care promovează alfabetizarea ca bun comun și drept al omului.