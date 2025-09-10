În fiecare an, la 8 septembrie, în toată lumea este marcată Ziua Internațională a Alfabetizării (ILD). Adoptarea acestei zile a fost o inițiativă a Congresului mondial pentru lichidarea analfabetismului, iar în 1967 a fost sărbătorită pentru prima dată. Această zi are rolul de a reaminti guvernelor, specialiștilor și publicului larg importanța alfabetizării pentru formarea unei societăți.

Anul acesta UNESCO a marcat progresele înregistrate în domeniul alfabetizării la nivel internaţional, regional, național și local prin organizarea Conferinței Globale „Promovarea alfabetizării în era digitală”. Cu acest prilej sunt conferite și premiile internaționale UNESCO în domeniul alfabetizării. Conferința a oferit cadrul pentru o analiză critică a ceea ce înseamnă alfabetizarea, pentru evidențierea politicilor și intervențiilor eficiente care promovează alfabetizarea ca bun comun și drept al omului.