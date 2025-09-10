Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Educaţie și Cultură Educaţie Ziua Internațională a Alfabetizării

Ziua Internațională a Alfabetizării

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Educaţie
Un articol de: Otilia Bălinișteanu - 10 Septembrie 2025

În fiecare an, la 8 septembrie, în toată lumea este marcată Ziua Internațională a Alfabetizării (ILD). Adoptarea acestei zile a fost o inițiativă a Congresului mondial pentru lichidarea analfabetismului, iar în 1967 a fost sărbătorită pentru prima dată. Această zi are rolul de a reaminti guvernelor, specialiștilor și publicului larg importanța alfabetizării pentru formarea unei societăți.

Anul acesta UNESCO a marcat progresele înregistrate în domeniul alfabetizării la nivel internaţional, regional, național și local prin organizarea Conferinței Globale „Promovarea alfabetizării în era digitală”. Cu acest prilej sunt conferite și premiile internaționale UNESCO în domeniul alfabetizării. Conferința a oferit cadrul pentru o analiză critică a ceea ce înseamnă alfabetizarea, pentru evidențierea politicilor și intervențiilor eficiente care promovează alfabetizarea ca bun comun și drept al omului. 

 

vezi toate ›Alte articole din Educaţie
  • Războiul artei și arta războiului Educaţie
    Războiul artei și arta războiului

    În contextul economic defavorabil actual și pe temeiul faptului că peste 40% din elevii români suferă de analfabetism funcțio­nal, conform testelor PISA, profesorii se văd în situația de a trece printr-o nouă

    08 Sep, 2025
  • Programul „Masă sănătoasă” Educaţie
    Programul „Masă sănătoasă”

    Implementarea Programului Național „Masă sănătoasă” continuă potrivit calendarului, con­di­țiilor și prevederilor stabilite la începutul anului în curs, informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării

    05 Sep, 2025
TOP 6 Educaţie