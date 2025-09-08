Ajutor pentru elevi din partea Bisericii la început de an școlar

Ajutorul Bisericii pentru elevi în demersul lor de formare intelectuală se arată în primul rând prin rugăciunile înălțate de slujitorii sfintelor altare la diferite prilejuri, dar și prin acțiuni social‑filantropice care vin în sprijinul elevilor cu posibilități materiale reduse. Aceste acțiuni se intensifică mai ales la început de an școlar, atunci când la nivelul tuturor eparhiilor se fac eforturi susținute pentru ajutorarea elevilor în vederea prevenirii abandonului școlar.

Arhiepiscopia Dunării de Jos desfășoară anual programul eparhial „Hristos în școală” prin care mii de copii din județele Galați și Brăila primesc ghiozdane și rechizite pentru noul an școlar. Anul acesta, programul cuprinde 3.300 de beneficiari. Joi, 4 septembrie, Protoieria Brăila a distribuit parohiilor din subordine 672 de ghiozdane cu rechizite. Preoții însoțiți de voluntari parohiali au preluat produsele școlare și apoi le‑au oferit copiilor care provin din familiile cu posibilități materiale reduse, aflate în evidențele parohiale, ne‑a transmis părintele consilier eparhial Rareș Bucur.

La început de an școlar, Parohia Spulber din județul Vrancea a desfășurat proiectul social „Îmbracă un copil pentru școală”, prin intermediul căruia 11 copii proveniți din familii aflate în dificultate au primit ghiozdane complet echipate cu rechizite, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Inițiativa a avut ca scop sprijinirea familiilor vulnerabile din comunitate și oferirea de șanse egale copiilor la educație.

La Parohia Cocorăștii Grind, din județul Prahova, s‑a desfășurat campania ,,Un ghiozdan cu binecuvântare” prin care enoria dimpreună cu Fundația ,,Voluntarul din noi" au achiziționat 70 de ghiozdane complet utilate pentru tinerii școlari de la învățământul primar și gimnazial din localitate.

În data de 6 septembrie, parohia prahoveană Păcureți, în colaborare cu școala din localitate, a desfășurat a doua ediție a campaniei „Vreau să merg la școală!”, un proiect socio‑educativ menit să sprijine copiii la început de an școlar. În cadrul acestuia, 150 de elevi au primit ghiozdane cu rechizite, produse de igienă și dulciuri. Proiectul a fost realizat prin sprijinul credincioșilor, voluntarilor și sponsorilor care s‑au implicat în această lucrare de binefacere.

O acțiune similară s‑a desfășurat și în Parohia Provița de Sus din județul Prahova, unde elevii și preșcolarii Școlii Gimnaziale „Pimen Mitropolitul" din comuna Provița de Sus au primit, în cadrul unei acțiuni social‑filantropice găzduite de biserica parohială cu hramul „Adormirea Maicii Domnului”, ghiozdane echipate cu toate rechizitele necesare desfășurării procesului educațional. În total au fost oferite 141 de ghiozdane, acțiunea desfășurându‑se prin implicarea preotului paroh Daniel‑Valentin Rândașu, cu sprijinul Consiliul parohial.