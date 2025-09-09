„Bucurie la început de an școlar” pentru 235 de elevi cu deficiențe de auz

235 de elevi ai Liceului Tehnologic Special Nr. 3 din București au primit, la început de an școlar, ghiozdane complet echipate din partea Protoieriei Sector 2 Capitală în cadrul unei acțiuni social‑filantropice de tradiție.

Evenimentul, găzduit în sala de sport a unității de învățământ pentru copii cu deficiențe de auz și asociate din sectorul 2 al Capitalei, a coincis cu festivitatea de deschidere a anului școlar 2025‑2026 la care au participat, cu multă emoție, elevi, cadre didactice și părinți. Manifestarea a debutat cu slujba de binecuvântare a anului școlar săvârșită de un sobor de clerici condus de părintele Mihai-Cristian Popescu, protopopul protoieriei Sector 2 Capitală, slujbă marcată de un moment emoționant în care toți cei prezenți au rostit rugăciunea „Tatăl nostru” în limbaj mimico‑gestual.

La finalul momentului de rugăciune, după ce părintele protopop și directoarea instituției, Ana‑Irina Imbir, au rostit câte un cuvânt de bun‑venit și de încurajare, toți elevii, începând cu cei mai mici, au primit darurile pregătite pentru ei. „Proiectul social‑filantropic «Bucurie la început de an școlar», inițiat în 2014 de Protoieria Sector 2 Capitală, se desfășoară și anul acesta. El își propune sprijinirea copiilor proveniți din familii modeste sau numeroase, defavorizate din punct de vedere social, și a copiilor cu nevoi speciale, în vederea continuării studiilor și a prevenirii abandonului școlar. Anul acesta, am venit în sprijinul elevilor de la Liceul Tehnologic Special Nr. 3, unitate de învățământ situată pe raza sectorului 2. Liceul școlarizează copii cu deficiențe de auz și asociate, de la învățământul preșcolar până la învățământul postliceal, oferindu‑le pregătire și terapie educațională complexă integrată. Aici, acești copii sunt instruiți și sprijiniți să deprindă o meserie și să se integreze firesc în familie și societate după terminarea studiilor. Deși nu pot mărturisi prin cuvânt credința în Dumnezeu, tinerii și copiii cu deficiențe de auz fac această mărturie din inimă, prin fapte, la fiecare pas. Alături de noi, la această acțiune au participat, prin slujitori și voluntari, parohiile Popa Rusu și «Sfinții Voievozi»‑Gherghiceanu. Și în anul școlar 2025‑2026, urmând îndemnul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, parohiile de pe raza sectorului 2 vor oferi ghiozdane echipate și articole de îmbrăcăminte și încălțăminte școlarilor care au nevoie de ajutor”, ne‑a declarat părintele protoiereu Mihai-Cristian Popescu.