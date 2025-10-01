Campanie de donare de sânge în Capitală

Asociația creștină „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” organizează, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în colaborare cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale, campania umanitară de donare de sânge „Donează din inimă, dăruiește viață!” Campania a debutat în data de 3 iunie 2025, odată cu prima acțiune de donare de sânge, în cadrul căreia s‑au colectat peste 12 litri de sânge.

Astfel, în data de 7 octombrie, se va desfășura o nouă acţiune de donare de sânge în cadrul Campaniei „Donează din inimă, dăruiește viață!” Acţiunea va fi găzduită de Biserica „Înălțarea Domnului”, Protopopiatul Sector 6 Capitală, în cooperare cu Centrul de Transfuzie Sanguină al Ministerului Apărării Naționale.

O altă campanie va avea loc în prima parte a lunii noiembrie, la stadionul clubului sportiv Rapid Bucureşti, ambele fiind organizate prin implicarea părintelui protopop Cătălin Dabu de la Protopopiatul Sector 6 Capitală și a părintelui Mihail Ivan de la Parohia „Înălţarea Domnului” din acelaşi sector.