Daruri oferite pacienților de la Centrul de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie”

Data: 16 Octombrie 2025
Data: 16 Octombrie 2025

Voluntarii Paraclisului Catedralei Naționale au vizitat vineri, 10 octombrie, Centrul de îngrijiri paliative „Sfântul Ierarh Nectarie” al Arhiepiscopiei Bucureștilor, cu ocazia Zilei Mondiale Hospice și a Îngrijirilor Paliative. Aceștia au pregătit daruri și flori pentru pacienți și pentru personalul centrului și au cântat troparul Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași. La acțiune s‑au alăturat și preoți din parohiile prahovene Bâra și Palanca. „Ziua Mondială a Îngrijirii Paliative o serbăm cu bucurie împreună cu voluntarii de la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Tematica de astăzi, la nivel mondial, este accesul universal la îngrijiri paliative, și aș dori să subliniez cât de importantă este activitatea celor care vin să fie alături de noi, în calitate de voluntari. Ei aduc alinare, bucurie, întărire și suport pacienților”, a declarat Adriana Căruntu, directoarea centrului.

Dănuț Prună, coordonatorul voluntarilor de la Paraclisul Catedralei Naționale, a explicat: „Prin activitățile de voluntariat încercăm să aducem o fărâmă de speranță și să arătăm persoanelor greu încercate, dar și personalului medical, că nu sunt singuri și că fiecare gest de bine contează. Este important să‑i vizităm, să le spunem o vorbă bună și să le arătăm că mare este Dumnezeu. Aceste cuvinte le trăim și le simțim în fiecare zi, la fiecare activitate pe care o desfășurăm”.

Centrul de îngrijiri paliative „Sfântul Nectarie” oferă servicii de îngrijire medicală paliativă pentru pacienții adulți cu afecțiuni oncologice în stadiu terminal. Vizitele voluntarilor Paraclisului Catedralei Naționale subliniază solidaritatea și respectul pentru demnitatea fiecărei persoane aflate în suferință.

 

