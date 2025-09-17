Filantropie și sfințire de biserică în Arhiepiscopia Târgoviștei

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Nifon, Mitropolit onorific al Târgoviștei și Exarh patriarhal, preoții Eduard Ştefan Mocanu Frâncu și Andrei Daniel Bărcoi de la Parohia Dârza, împreună cu membrii comitetului de tineri și ai Comitetului parohial, au desfășurat o acțiune social‑filantropică la Căminul de bătrâni din localitatea Movila. Au fost oferite produse alimentare și igienico‑sanitare, precum și 51 de pachete pentru beneficiarii acestei instituții, printre care se află și enoriași ai Parohiei Dârza.

Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, chiriarhul locului, va săvârși duminică, 21 septembrie, slujba de sfințire a bisericii Parohiei „Sfinții Trei Ierarhi” și „Acoperământul Maicii Domnului” din satul Postârnacu, comuna Cornești, județul Dâmbovița. Biserica a fost ctitorită în perioada 2003‑2025.