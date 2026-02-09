Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Acord în domeniul minereurilor critice

Data: 09 Feb 2026

SUA, UE şi Japonia au anunţat inițierea unui parteneriat strategic care vizează ameliorarea aprovizionării cu minerale critice (aluminiul, litiul, zincul etc.), esenţiale în numeroase sectoare strategice. Acordul își propune reducerea dependenţei de China, care exploatează 70% şi rafinează 90% din minereurile rare ale lumii, notează AFP. În paralel, SUA au găzduit un summit pe această temă cu reprezentanţi din 55 de ţări, la care vicepreşedintele J.D. Vance a propus crearea unui „bloc comercial” privind minereurile critice pentru a reduce monopolul Chinei în domeniu. (C.Z.)

