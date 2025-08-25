Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Acord pentru cel mai lung pod suspendat din lume

Un articol de: Cristina Zamfirescu - 25 August 2025

Un comitet ministerial al guvernului de la Roma şi-a dat acordul final, la începutul lui august 2025, asupra unui proiect de 13,5 miliarde de euro pentru construirea „celui mai lung pod suspendat din lume”, după cum spune vicepremierul şi ministrul infrastructurii, Matteo Salvini, care va lega insula Sicilia de partea continentală a Italiei şi va fi inclus în bugetul apărării, conform angajamentului asumat în cadrul NATO de alocare a 5% din PIB pentru apărare şi domenii ­conexe apărării, relatează AFP şi Reuters. Podul, care va traversa strâmtoarea Me­ssina, va avea câte trei benzi pe sens şi două şine de cale ferată în mijloc, iar întreaga structură va avea o lungime de 3,7 kilometri. Proiectul a stârnit proteste locale din cauza impactului asupra mediului şi a preţului cons­trucţiei, în timp ce alţii cred că podul nu va fi terminat niciodată, amintind de lunga istorie a Italiei de lucrări publice anunţate, finanţate şi niciodată finalizate. Conform planului, podul ar trebui să fie gata în 2032. 

