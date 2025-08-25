Acord pentru cel mai lung pod suspendat din lume

Un comitet ministerial al guvernului de la Roma şi-a dat acordul final, la începutul lui august 2025, asupra unui proiect de 13,5 miliarde de euro pentru construirea „celui mai lung pod suspendat din lume”, după cum spune vicepremierul şi ministrul infrastructurii, Matteo Salvini, care va lega insula Sicilia de partea continentală a Italiei şi va fi inclus în bugetul apărării, conform angajamentului asumat în cadrul NATO de alocare a 5% din PIB pentru apărare şi domenii ­conexe apărării, relatează AFP şi Reuters. Podul, care va traversa strâmtoarea Me­ssina, va avea câte trei benzi pe sens şi două şine de cale ferată în mijloc, iar întreaga structură va avea o lungime de 3,7 kilometri. Proiectul a stârnit proteste locale din cauza impactului asupra mediului şi a preţului cons­trucţiei, în timp ce alţii cred că podul nu va fi terminat niciodată, amintind de lunga istorie a Italiei de lucrări publice anunţate, finanţate şi niciodată finalizate. Conform planului, podul ar trebui să fie gata în 2032.