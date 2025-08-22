Acte necesare vizării carnetului de rentier

Data: 22 August 2025

Rentierii agricoli sau împuterniciții/mandatarii acestora pot transmite documentele specifice necesare vizării anuale a carnetului de rentier până la data de 1 septembrie 2025, informează Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), potrivit Agerpres. Viza aferentă anului 2024, necesară obţinerii sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă, poate fi solicitată fie prin prezenţa fizică la sediile centrelor judeţene APIA, fie prin mijloace electronice de comunicaţii sau poştă/curier.

„Pentru vizarea electronică, rentierii vor transmite documentele necesare acordării vizei pe adresa de e-mail a Centrului APIA unde se află dosarul rentierului şi vor contacta telefonic funcţionarii APIA pentru a primi confirmarea acordării vizei. Lista nominală a codurilor de rentier este postată pe site-ul APIA şi poate fi accesată online”, arată APIA.

Documentele necesare pentru vizare sunt următoarele: carnetul de rentier; actul de identitate al rentierului; decizia de la comisia de expertiză medicală - în cazul pensionarilor pe caz de boală gradele I sau II; procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre judecătorească din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al rentierului, în cazurile în care vizarea este solicitată prin reprezentant legal. De asemenea, este nevoie de contractul de arendare; extras de cont pe numele rentierului; declaraţia pentru obţinerea vizei anuale.

Plata rentei agricole se efectuează într-o singură rată anuală, până la 30 noiembrie 2025, prin mandat poştal sau virament bancar.