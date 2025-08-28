Activitate suspendată în justiție

Data: 28 August 2025

Judecătorii au decis să suspende, de ieri, soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea proiectului de lege privind reforma pensiilor magistraţilor. Și procurorii au anunţat că îşi suspendă activitatea, cu excepţii care vizează măsuri preventive privative de libertate sau emiterea de ordine de protecţie.

Protestele au fost anunţate marți, prin intermediul unor comunicate de presă, potrivit Agerpres. (C. Z.)