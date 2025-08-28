România are un deficit de forţă de muncă sever, resimțit acut atât în cazul ocupațiilor care necesită competenţe elementare, cât și în domenii de vârf - IT&C, ştiinţe, inginerie şi sănătate,
Activitate suspendată în justiție
Judecătorii au decis să suspende, de ieri, soluţionarea cauzelor, cu unele excepţii, cerând retragerea proiectului de lege privind reforma pensiilor magistraţilor. Și procurorii au anunţat că îşi suspendă activitatea, cu excepţii care vizează măsuri preventive privative de libertate sau emiterea de ordine de protecţie.
Protestele au fost anunţate marți, prin intermediul unor comunicate de presă, potrivit Agerpres. (C. Z.)