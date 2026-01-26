Aderarea la UE - „cea mai realistă strategie de supravieţuire” a Republicii Moldova

Data: 26 Ianuarie 2026

Într-o lume incertă, în care Rusia rămâne o sursă majoră de destabilizare, iar ordinea mondială pare să se destrame, Republica Moldova se bazează pe relaţia cu România şi pe procesul de aderare la UE pentru a-şi asigura securitatea, libertatea şi pacea, a declarat preşedinta R. Moldova, Maia Sandu, într-o conferinţă de presă în care și-a prezentat priorităţile în politica externă şi apărare în 2026, potrivit Deschide.md, citat de Agerpres.

„Trebuie să facem parte din alianţe, să avem prieteni buni, capabili să ne ajute la nevoie. De aceea, politica externă se va concentra pe ancorarea fermă în parteneriate solide şi pragmatice. Cel mai important parteneriat este cu Uniunea Europeană. Aderarea la UE este cea mai realistă strategie de supravieţuire şi dezvoltare ca parte a lumii libere. Relaţia strategică cu România constituie un pilon central al securităţii, stabilităţii şi dezvoltării, dar şi al parcursului nostru european”, a subliniat Maia Sandu.

În contextul în care lumea devine tot mai periculoasă pentru ţările mici, R. Moldova va continua să-şi consolideze capacităţile de apărare. „Dacă bugetul anual al R. Moldova pentru apărare e puţin peste 100 milioane de euro, în Austria este de 5 miliarde, iar în Elveţia de aproape 10 miliarde. Este important să ajungem la 1% din PIB”, a adăugat lidera de la Chișinău.

Întrebată despre posibilitatea de a demara un referendum pe tema unirii cu România, Maia Sandu a spus că în republică nu există sprijin majoritar pentru unire. Ea nu a prezentat un scenariu concret în care ar organiza o astfel de consultare, limitându-se la invocarea unor sondaje de opinie care, potrivit ei, sunt nefavorabile ideii de unire. (C.Z.)