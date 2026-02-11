Analiză a principalelor tipuri de credite de refinanţare

Data: 11 Feb 2026

Creditele de refinanțare cu dobândă fixă pentru primii 2-3 ani generează cele mai mici rate lunare, cu aproape 20% mai reduse faţă de cele aferente creditelor cu dobândă variabilă, arată analiza realizată de o platformă financiară, care a comparat aproape 100 de oferte pentru refinanţarea unui credit ipotecar pentru a determina tipul de dobândă cu cea mai mică rată lunară.

Creditele cu dobânzi fixe pe 2-3 ani au, în prezent, o dobândă medie de sub 6%, faţă de 8,5% în cazul creditelor cu dobândă variabilă, susţin autorii analizei FinRadar. „Pentru a simula rata lunară, a fost luat în calcul un credit de 200.000 de lei, refinanţat pe o perioadă de 20 ani, în condiţiile unui raport loan-to-value de 66%. În actualul context, cea mai bună opţiune pentru reducerea ratei prin refinanţare o reprezintă creditele cu dobândă introductorie, în care dobânda este fixă pentru o perioadă iniţială de câţiva ani, după care devine variabilă”, arată cercetarea.

Rata lunară variază și în funcție de durata perioadei cu dobândă fixă. „Cea mai mică rată lunară se obţine în cazul creditelor cu dobânzi fixe pe 2-3 ani, suma de plată fiind de aproximativ 1.400 de lei pe lună în exemplul analizat. În medie, diferenţa medie dintre o dobândă fixă pe 2 ani şi una pe 3 ani este redusă (de aproape 20 lei la nivelul ratei lunare din exemplu)”, indică analiza, potrivit Agerpres. La creditele cu dobândă fixă pe 5 ani, rata lunară medie este de 1.535 de lei, un cost suplimentar de aproape 100 lei/lună faţă de un credit cu dobândă fixă pe 3 ani, însă cu beneficiul că rata este îngheţată pentru încă 2 ani, spun analiștii.

„Avantajul unei perioade cu dobândă fixă mai extinsă este că asigură protecţie pentru o perioadă mai lungă faţă de fluctuaţiile de pe piaţa monetară. La sfârşitul perioadei cu dobândă introductorie, rata lunară urmează să suporte un salt, cuprins între 15% şi 25%, dacă se ţine cont de nivelul actual al IRCC”, precizează analiza.

Mai puţin atractive sunt împrumuturile cu dobânzi fixe pe 10 ani. „În cazul lor, rata medie lunară a ofertelor este chiar mai mare decât cea de la creditele cu dobândă fixă pe toată durata împrumutului. Rata medie a dobânzii la ofertele de credite cu dobânzi fixe pe 2-3 ani este de sub 6%, în timp ce la creditele cu dobândă fixă pe 5 ani dobânda medie urcă la 6,5%. În schimb, creditele cu dobândă variabilă au o rată medie a dobânzii de aproape 8,5%”, susţin autorii cercetării.

Aceste diferențe se reflectă și în creditele de refinanțare pe care le oferă în prezent băncile, concentrate pe trei tipuri de dobânzi: variabilă, fixă pe 3 ani şi fixă pe 5 ani, acestea împreună ocupând 90% din total. Creditele cu dobândă fixă pe toată perioada au o prezență simbolică pe piaţă, cu o pondere de numai 2%, potrivit studiului. (C.Z.)