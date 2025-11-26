Atenție la campaniile înșelătoare cu videoclipuri AI

Data: 26 Noiembrie 2025

Poliţia Română atrage atenţia asupra intensificării, în acest an, a tentativelor de fraudă care folosesc videoclipuri false create cu ajutorul inteligenţei artificiale („deepfake-uri”) şi imagini generate artificial. Aceste instrumente folosite în infracţiuni informatice sunt promovate masiv pe reţelele de socializare, iar oameni de bună-credinţă pot intra în capcană, crezând că văd experţi financiari sau persoane aflate în dificultate.

Cele mai frecvente metode de inducere în eroare întâlnite sunt: videoclipuri deepfake cu oameni de afaceri sau cu politicieni care „recomandă” platforme de investiţii care promit multiplicarea banilor peste noapte; deepfake-uri cu copii bolnavi sau celebrităţi care cer donaţii; profiluri cu persoane false, care dezvoltă online relaţii romantice, apoi cer bani pentru urgenţe medicale sau bilete de avion; deepfake-uri cu personalităţi care „oferă gratuit” produse, informează Inspectoratul General al Poliţiei Române (IGPR), potrivit Agerpres.

IGPR recomandă prudenţă cetăţenilor şi oferă indicii care pot duce la recunoaşterea unui videoclip sau a unei fotografii generate artificial. Astfel, trebuie urmărite: verificarea clipitului ochilor; mişcările buzelor şi sincronizarea cu sunetul; iluminarea şi umbrele - dacă lumina de pe faţă se potriveşte cu fundalul; reflexii în ochi şi dinţi - adesea lipsesc; mâini, degete anormale; fundal inconsistent; ochi asimetrici sau pupile anormale; păr nefiresc sau îmbrăcăminte care nu are sens.

„Nu da click pe linkuri din reclame sau mesaje nesolicitate. Nu transfera bani niciodată cuiva pe care l-ai cunoscut doar online. Verifică întotdeauna sursa oficială”, sfătuiește Poliţia. (C.Z.)