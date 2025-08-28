Băneasa: Două zile de spectacol aerian

Data: 28 August 2025

Peste 150.000 de spectatori sunt aşteptați sâmbătă şi duminică, 30 şi 31 august, la Aeroportul Băneasa, la Bucharest International Air Show (BIAS), cel mai mare show aerian din țară, care vine cu demonstraţii, concert, food trucks, expoziţii, informează Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

Evenimentul va reuni peste 200 de aeronave, precum și piloţi şi paraşutişti de elită din 12 țări. Vor evolua, în premieră, două dintre cele mai faimoase formaţii de acrobaţie aeriană din lume: Patrouille de France (Forţele Aeriene din Franţa) şi Red Arrows (Forţele Aeriene Regale ale Marii Britanii). (C. Z.)