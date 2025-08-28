Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Băneasa: Două zile de spectacol aerian

Băneasa: Două zile de spectacol aerian

Data: 28 August 2025

Peste 150.000 de spectatori sunt aşteptați sâmbătă şi duminică, 30 şi 31 august, la Aeroportul Băneasa, la Bucharest International Air Show (BIAS), cel mai mare show aerian din țară, care vine cu demonstraţii, concert, food trucks, expoziţii, informează Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti.

Evenimentul va reuni peste 200 de aeronave, precum și piloţi şi paraşutişti de elită din 12 țări. Vor evolua, în premieră, două dintre cele mai faimoase formaţii de acrobaţie aeriană din lume: Patrouille de France (Forţele Aeriene din Franţa) şi Red Arrows (Forţele Aeriene Regale ale Marii Britanii). (C. Z.)

