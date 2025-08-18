Președinții american și rus Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit vineri seară la Anchorage, Alaska, într-un summit care a durat mai puțin decât era planificat și care nu s-a încheiat cu o declaraţie
Bază militară NATO în Bulgaria
Guvernul bulgar a anunţat vinerea trecută construirea în țară a unei baze militare cu o capacitate de până la 5.000 de soldaţi ca parte a strategiei de consolidare a flancului estic al NATO, informează EFE.
Baza va fi amplasată la aproximativ 90 km de Burgas, în zona militară Kabile, unde NATO are deja un grup de luptă condus de Italia, format din 1.200 de militari. Investiţia depăşeşte 100 de milioane de euro, finanţarea fiind asigurată parţial de NATO. (C.Z.)