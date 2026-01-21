Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
BNR: Inflația va descrește lent în următoarea perioadă

Data: 21 Ianuarie 2026

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis, luni, în prima şedinţă de politică monetară din 2026, să menţină rata dobânzii cheie la nivelul de 6,50% pe an, valoare nemodificată din august 2024. Decizia „vizează asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creşteri economice sustenabile”, arată banca centrală într-un comunicat preluat de Agerpres.

În document, BNR amintește că rata anuală a inflaţiei s-a redus uşor în ultimele trei luni ale anului 2025, la 9,69% în decembrie, de la 9,88% în septembrie. În ceea ce privește primele trei luni din 2026, banca centrală consideră că există perspectiva unei descreşteri lente a ratei inflaţiei, ca urmare a evoluţiei cotaţiilor unor mărfuri, inclusiv agroalimentare, şi a efectelor peste aşteptări ale expirării schemei de plafonare la energie şi majorării cotelor de TVA şi accizelor. Totodată, ­corecţia bugetară iniţiată în 2025 şi continuată în 2026 prin implementarea unor măsuri fiscal-bugetare suplimentare este de natură să antreneze presiuni dezinflaţioniste tot mai intense şi să conducă la ajustarea pe mai departe a deficitului de cont curent.

„Incertitudini rămân totuşi asociate măsurilor ce vor fi probabil adoptate în viitor în scopul continuării consolidării bugetare”, mai arată BNR, care punctează și riscurile externe, cu referire la conflictele geopolitice în escaladare, tensiunile comerciale globale și planurile de creştere a cheltuielilor pentru apărare în UE. În acest context, absorbţia şi utilizarea la maximum a fondurilor europene din PNRR sunt esenţiale, consideră reprezentanții băncii centrale. (C.Z.)

