Călătoria cu trenul, mai scumpă decât cea cu avionul

Între orașele din Europa, călătoria cu trenul este deseori mai scumpă decât zborul cu avionul, potrivit unui studiu realizat de Greenpeace, transmite DPA. Organizaţia de mediu a comparat preţul biletelor de tren pe 142 de rute cu distanţe de până la 1.500 km. Pentru 66 din aceste rute (47% din numărul total), deplasarea cu trenul este mai scumpă decât zborul. De asemenea, zborul este mai ieftin decât trenul în cazul a 54% din cele 109 rute transfrontaliere analizate. Dacă sunt incluse şi 33 de rute interne, trenul este opţiunea mai ieftină decât avionul în 46,5% din cazuri, în timp ce pentru 7% din rute preţurile sunt similare, susţine Greenpeace.

În studiu, organizaţia a cerut majorarea taxelor în cazul zborurilor cu avionul şi îmbunătăţirea condiţiilor de călătorie pentru pasagerii trenurilor. Expertul în transport de la Greenpeace, Lena Donat, a spus că nu este corect ca în timp ce zborurile cu avionul sunt puternic subvenţionate, graţie reducerilor de taxe, călătoriile pe distanţe lungi cu trenul sunt descurajate din cauza prețului, deși sunt prietenoase cu mediul şi ar trebui să coste mai puțin.

Din cele 31 de rute din Germania analizate de Green­peace, trenurile sunt mai ieftine decât avioanele în cazul a 15 rute, însă zborurile tind să fie mai ieftine în cazul conexiunilor dintre Germania și vestul Europei.