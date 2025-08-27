Pentru mulţi călători, turbulenţele aeriene reprezintă doar un disconfort trecător, însă experții avertizează că frecvenţa lor va creşte, ca efect al schimbărilor climatice, informează AFP. Potrivit
Căldură mai scumpă în Timișoara
Primăria Timişoara propune creşterea tarifului la energia termică pentru abonaţii Colterm, de la 1 septembrie, invocând eliminarea plafonării preţurilor la energie şi reforma privind eficientizarea cheltuielilor publice.
Potrivit municipalităţii, printr-un proiect de hotărâre sunt prevăzute menţinerea preţului local de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice la 847,61 lei/MWh (fără TVA) şi un preț facturat populaţiei de 466,19 lei/MWh (față de 349,78 lei în prezent), restul de 381,42 lei/MWh urmând să fie subvenționat de la bugetul local. (C.Z.)