Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Căldură mai scumpă în Timișoara

Căldură mai scumpă în Timișoara

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 27 August 2025

Primăria Timişoara propune creşterea tarifului la energia termică pentru abonaţii Colterm, de la 1 septembrie, invocând eliminarea plafonării preţurilor la energie şi reforma privind eficientizarea cheltuielilor publice. 
Potrivit municipalităţii, printr-un proiect de hotărâre sunt prevăzute menţinerea preţului local de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice la 847,61 lei/MWh (fără TVA) şi un preț facturat populaţiei de 466,19 lei/MWh (față de 349,78 lei în prezent), restul de 381,42 lei/MWh urmând să fie subvenționat de la bugetul local. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială