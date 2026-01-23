Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Campania „Ia elevi în practică”

Data: 23 Ianuarie 2026

Consorţiul care derulează proiectul „Creştem prin Educaţie Agricolă” lansează un apel către fermieri de a-şi deschide porţile tinerilor din licee agricole, prin campania „Ia elevi în practică”, detaliată pe educatieagricola.ro. Un studiu realizat de Centrul Român pentru Politici Europene, participant la program, arată că unul din trei elevi care se apropie de absolvirea unui liceu agricol nu a făcut nici o oră de practică într-o fermă, în timp ce agricultorii se confruntă cu o lipsă acută de personal. (C.Z.)

