În livezile din Maramureș, pomii fructiferi plantaţi în toamnă protejaţi neadecvat, pomii tineri, dar și cei curățați la începutul lunii decembrie au avut de suferit din cauza temperaturilor neașteptat de sc
Campania „Ia elevi în practică”
Consorţiul care derulează proiectul „Creştem prin Educaţie Agricolă” lansează un apel către fermieri de a-şi deschide porţile tinerilor din licee agricole, prin campania „Ia elevi în practică”, detaliată pe educatieagricola.ro. Un studiu realizat de Centrul Român pentru Politici Europene, participant la program, arată că unul din trei elevi care se apropie de absolvirea unui liceu agricol nu a făcut nici o oră de practică într-o fermă, în timp ce agricultorii se confruntă cu o lipsă acută de personal. (C.Z.)