Cauzele facturilor mărite la energie

Data: 28 August 2025

Creșterea valorii facturilor de energie electrică aferente consumului din iulie şi, parţial, din august este explicată de Asociaţia Furnizorilor de Energie din România (AFEER) prin trei factori care s-au suprapus: canicula, asociată unui consum ridicat, sistarea subvenţionării (de la 1 iulie) şi creşterea TVA (de la 1 august).

„Este adevărat că facturile sunt mai mari faţă de cele obişnuite din ultimii ani. (…) Este important ca publicul să înţeleagă contextul complet al acestor schimbări”, a declarat preşedintele AFEER, Laurenţiu Urluescu, citat de Agerpres. (C. Z.)