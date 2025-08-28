România are un deficit de forţă de muncă sever, resimțit acut atât în cazul ocupațiilor care necesită competenţe elementare, cât și în domenii de vârf - IT&C, ştiinţe, inginerie şi sănătate,
Cauzele facturilor mărite la energie
Creșterea valorii facturilor de energie electrică aferente consumului din iulie şi, parţial, din august este explicată de Asociaţia Furnizorilor de Energie din România (AFEER) prin trei factori care s-au suprapus: canicula, asociată unui consum ridicat, sistarea subvenţionării (de la 1 iulie) şi creşterea TVA (de la 1 august).
„Este adevărat că facturile sunt mai mari faţă de cele obişnuite din ultimii ani. (…) Este important ca publicul să înţeleagă contextul complet al acestor schimbări”, a declarat preşedintele AFEER, Laurenţiu Urluescu, citat de Agerpres. (C. Z.)