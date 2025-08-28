Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cauzele facturilor mărite la energie

Data: 28 August 2025

Creșterea valorii facturilor de energie electrică aferente consumului din iulie şi, parţial, din august este explicată de Asociaţia Furnizorilor de Energie din România (AFEER) prin trei factori care s-au suprapus: canicula, asociată unui consum ridicat, sistarea subvenţionării (de la 1 iulie) şi creşterea TVA (de la 1 august).

„Este adevărat că facturile sunt mai mari faţă de cele obişnuite din ultimii ani. (…) Este important ca publicul să înţeleagă contextul complet al acestor schimbări”, a declarat preşedintele AFEER, Laurenţiu Urluescu, citat de Agerpres. (C. Z.)

