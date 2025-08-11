Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Chișinăul acuză tentative de influențare a alegerilor

Data: 11 August 2025
Actualitate socială
Data: 11 August 2025

Autoritățile de la Chișinău au atras repetat atenția în ultimul timp asupra temerilor pe care le au că Moscova a pus la punct diverse mecanisme de influențare a alegerilor legislative din 28 septembrie, cruciale pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova.

Într-o declaraţie publicată săptămâna trecută de Politico, consilierul pentru securitate naţională, Stanislav Secrieru, a susținut că eforturile Rusiei se îndreaptă cu precădere către diaspora din Europa, care numără aproximativ un sfert de milion de alegători. El a descris reţeaua numită Matrioşca, ale cărei tactici includ crearea de website-uri de răspândire a informaţiilor false. „Campania este menită să demobilizeze votanţii din diaspora - încurajându-i să stea acasă - şi să îi manipuleze pe cei care votează pentru a susţine o falsă forţă pro-UE”, a spus oficialul.

La sfârșitul lui iulie, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Rusia pregăteşte „o imixtiune fără precedent” în alegerile din septembrie, finanțată cu „peste 100 de milioane de euro”, au relatat deschide.md şi Moldpres. Şefa statului a enumerat mai multe metode prin care ar urma să aibă loc ingerinţele ruseşti. Printre aceste instrumente ar fi: coruperea electorală prin plăţi în criptomonede, reţele de cărăuşi; organizarea protestelor plătite, care să creeze percepţia falsă de nemulţumire în rândul maselor; atacurile cibernetice asupra infrastructurii critice etc.

Kremlinul a negat acuzațiile. Declarația Maiei Sandu „nu corespunde realităţii, Rusia nu se amestecă în afacerile interne ale altor ţări”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse Dmitri Peskov, potrivit Reuters. (C. Z.)

