Chișinăul acuză tentative de influențare a alegerilor

Data: 11 August 2025

Autoritățile de la Chișinău au atras repetat atenția în ultimul timp asupra temerilor pe care le au că Moscova a pus la punct diverse mecanisme de influențare a alegerilor legislative din 28 septembrie, cruciale pentru parcursul pro-european al Republicii Moldova.

Într-o declaraţie publicată săptămâna trecută de Politico, consilierul pentru securitate naţională, Stanislav Secrieru, a susținut că eforturile Rusiei se îndreaptă cu precădere către diaspora din Europa, care numără aproximativ un sfert de milion de alegători. El a descris reţeaua numită Matrioşca, ale cărei tactici includ crearea de website-uri de răspândire a informaţiilor false. „Campania este menită să demobilizeze votanţii din diaspora - încurajându-i să stea acasă - şi să îi manipuleze pe cei care votează pentru a susţine o falsă forţă pro-UE”, a spus oficialul.

La sfârșitul lui iulie, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că Rusia pregăteşte „o imixtiune fără precedent” în alegerile din septembrie, finanțată cu „peste 100 de milioane de euro”, au relatat deschide.md şi Moldpres. Şefa statului a enumerat mai multe metode prin care ar urma să aibă loc ingerinţele ruseşti. Printre aceste instrumente ar fi: coruperea electorală prin plăţi în criptomonede, reţele de cărăuşi; organizarea protestelor plătite, care să creeze percepţia falsă de nemulţumire în rândul maselor; atacurile cibernetice asupra infrastructurii critice etc.

Kremlinul a negat acuzațiile. Declarația Maiei Sandu „nu corespunde realităţii, Rusia nu se amestecă în afacerile interne ale altor ţări”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse Dmitri Peskov, potrivit Reuters. (C. Z.)