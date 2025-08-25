Clarificări ale termenilor acordului comercial SUA - UE

Data: 25 August 2025

Uniunea Europeană şi SUA au emis, săptămâna trecută, o declaraţie comună care oficializează înțelegerea comercială la care au ajuns preşedinta Ursula von der Leyen şi preşedintele Donald Trump la 27 iulie, informează Executivul comunitar. „Acest cadru reprezintă un prim pas” privind relațiile tarifare dintre cele două părți, a declarat comisarul european pentru comerț, Maroš Šefčovič, care a condus negocierile cu omologii săi din SUA, secretarul pentru comerţ, Howard Lutnick, şi reprezentantul pentru comerţ, Jamieson Greer.

Documentul are doar patru pagini, scrie Politico, care detaliază câteva din punctele pe care le conține. La capitolul mașini și piese auto, SUA va reduce tarifele de 27,5% la nivelul de bază de 15%, dar după ce UE elimină „taxele pentru toate bunurile industriale din SUA”. La produsele farmaceutice, lemnul și semiconductorii europeni, taxele vor fi plafonate la 15%. Vinurile și băuturile spirtoase din UE vor fi taxate cu 15% - o lovitură pentru exportatorii europeni, care au beneficiat mult timp de acces fără tarife pe piața americană.

În privința creșterii investițiilor, o cerință impusă de Trump, UE „intenționează” să achiziționeze din SUA produse energetice de 750 de miliarde de dolari până în 2028 și cipuri de AI de „cel puțin” 40 de miliarde, la care se adaugă investiții suplimentare de 600 de miliarde în sectoare strategice americane până în 2028, se arată în document, potrivit Politico.

Comerţul dintre UE şi SUA, cea mai importantă relaţie comercială bilaterală din lume, s-a dublat în ultimul deceniu, depăşind 1.600 de miliarde de euro în 2024. Aceasta înseamnă peste 4,2 miliarde de euro de bunuri şi servicii care trec Atlanticul zilnic. (C. Z.)