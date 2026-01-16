Aproape 4.000 de accidente grave, soldate cu decese şi cu răniţi, au avut loc în 2025, la nivel naţional, în uşoară scădere faţă de anul precedent, a anunțat duminică Poliția Română. Principalele trei cau
Comandantul NATO în Europa la București
Comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa şi al Comandamentului Forţelor Armate ale SUA din Europa, generalul Alexus G. Grynkewich, se află în România. El a fost primit ieri, la Palatul Cotroceni, de preşedintele Nicuşor Dan, iar astăzi va efectua o vizită la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu şi la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est din Sibiu, alături de generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării. (C.Z.)