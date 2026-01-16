Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Comandantul NATO în Europa la București

Comandantul NATO în Europa la București

Actualitate socială
Data: 20 Ianuarie 2026

Comandantul suprem al Forţelor Aliate din Europa şi al Comandamentului Forţelor Armate ale SUA din Europa, generalul Alexus G. Grynkewich, se află în România. El a fost primit ieri, la Palatul Cotroceni, de preşedintele Nicuşor Dan, iar astăzi va efectua o vizită la Centrul Naţional de Instruire Întrunită „Getica” din Cincu şi la Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est din Sibiu, alături de generalul Gheorghiţă Vlad, şeful Statului Major al Apărării. (C.Z.)

