În decembrie anul trecut, Australia devenea prima ţară din lume care oprea copiii şi adolescenţii mai mici de 16 ani să aibă conturi pe reţelele sociale TikTok, YouTube, Instagram sau Facebook. De atunci, în mai
Conferinţa de Securitate de la München
În acest an, Conferinţa de Securitate de la München, reuniune anuală ce dezbate teme geopolitice, va avea loc între 13 şi 15 februarie şi se va concentra pe modalităţile prin care Europa şi-ar putea dezvolta autonomia în noul context mondial, potrivit DPA. Vor participa peste 450 de responsabili de rang înalt, inclusiv 60 de şefi de stat şi de guvern, 100 de miniştri de externe şi ai apărării, printre care secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, şi omologul său chinez, Wang Yi. (C.Z.)