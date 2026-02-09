Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Conferinţa de Securitate de la München

Data: 09 Feb 2026

În acest an, Conferinţa de Securitate de la München, reuniune anuală ce dezbate teme geopolitice, va avea loc între 13 şi 15 februarie şi se va concentra pe modalităţile prin care Europa şi-ar putea dezvolta autonomia în noul context mondial, potrivit DPA. Vor participa peste 450 de responsabili de rang înalt, inclusiv 60 de şefi de stat şi de guvern, 100 de miniştri de externe şi ai apărării, printre care secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, şi omologul său chinez, Wang Yi. (C.Z.)

