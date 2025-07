Consum excesiv al resurselor pământului

Omenirea consumă excesiv resursele naturale ale pământului, cu mult peste capacitatea de regenerare a planetei, apropiindu-ne, an de an, de dezechilibre ecologice majore, arată datele publicate recent de Global Footprint Network, organizaţia internaţională care calculează în fiecare an Earth Overshoot Day (Ziua Suprasolicitării Pământului sau Ziua Depăşirii). Anul acesta, Ziua Depăşirii se va înregistra în 24 iulie.

România trăieşte „pe datorie” ecologică încă din 31 mai, fiind pe locul 34 într-un clasament al celor mai atente ţări la resursele naturale, înaintea Greciei (25 mai) şi după Ungaria (2 iunie). Ţările care consumă resursele naturale într-un ritm alarmant sunt, potrivit Global Footprint Network, Qatar (6 februarie), Luxemburg (17 februarie), Singapore (26 februarie), SUA (13 martie), Danemarca şi Australia (19 martie), Canada (26 martie), Belgia (27 martie), Lituania (28 martie) şi Austria (29 martie).

După data de 24 iulie, omenirea va trăi prin epuizarea capitalului natural, iar tot ceea va consuma - hrană, energie, materii prime - se va face pe seama resurselor „alocate” generaţiilor viitoare, arată experţii de la Global Footprint Network. Potrivit acestora, dacă Ziua Depăşirii ar fi întârziată cu 6 zile pe an, omenirea ar putea reveni în limitele ecologice suportate de Pământ până în 2050, ceea ce se poate realiza prin politici publice eficiente şi comportamente individuale responsabile: reducerea consumului inutil, reutilizare, reciclare, mobilitate alternativă, alegerea produselor locale şi de sezon.