Consum record de gaze, cel mai mare din ultimii ani

Data: 21 Ianuarie 2026

Luni, România a atins un vârf de consum de gaze, de 9.235 MW instant, cel mai mare din ultimii patru ani, arată auto­ritățile. Din cauza gerului, în patru localităţi din județul Suceava erau luni 700 de consumatori nealimentaţi cu energie, potrivit ministrului energiei. La Bucureşti şi la Craiova, se vehiculează ideea folosirii de cazane de apă fierbinte, ca soluții temporare pentru 2-3 ani, până la instalarea de noi sisteme de termoficare.

În contextul temperaturilor foarte scăzute din această perioadă, ministrul energiei, Bogdan Ivan, a convocat luni Comandamentul Energetic Naţional, iar la finalul reuniunii a dat asigurări că, în ciuda creșterii substan­țiale a consumului de gaz, România nu duce lipsă de energie și nici nu există vreun risc pentru Sistemul Energetic Naţional.

„Astăzi (luni, n.r.) am avut cel mai mare consum din această iarnă şi din ultimii patru ani, de 9.235 MW instant, lucru care ne duce automat la o nevoie suplimentară de energie electrică. Suntem mobilizaţi atât cu Hidroelectrica și avem un mix energetic destul de stabil pentru faptul că producem aproximativ 1.000 MW şi din eolian. De asemenea, Complexul Energetic Oltenia produce energie pe cărbune la capacitate maximă”, a spus Ivan, citat de Agerpres. El a adăugat că, în comparație cu anul trecut, consumul de gaz este mai mare cu 14,5% și s-a atins pragul de 60 de milioane de metri cubi consumați într-o zi. În depozitele de gaze, gradul de umplere este de 59%, cu 10% peste media UE, suficient „pentru a face faţă oricăror provocări”, a afirmat Ivan.

Potrivit ministrului, gerul se va domoli începând de astăzi, 21 ianuarie, dar Sistemul Energetic Național este pregătit în continuare, atât în ceea ce privește producţia de energie electrică și de gaze naturale, cât și transportul, distribuţia şi furnizarea acestora. „România este pregătită şi din punctul de vedere al stocurilor de cărbune. (...) Concluzia e că avem şi gaze, avem şi energie, funcţionăm la maximum pentru a ne asigura că depăşim această perioadă geroasă”, a explicat oficialul.

În privința sistemelor de termoficare cu probleme de funcțio­nare de la București și Craiova, ministrul a solicitat o sumă din fondul de rezervă pentru CAF-uri (cazane de apă fierbinte - n.r.), ca soluţii temporare pentru „cel puţin două-trei ierni în care va trebui să lucrăm în situaţie de avarie” până la instalarea de noi sisteme care să funcţioneze 30 de ani.

„Investiţiile trebuie începute încă de pe acum, pentru a ne asigura că vom susţine sistemul energetic din cele două oraşe în această iarnă. Dacă nu o să investim punctual aceste sume, aproximativ 40 de milioane de euro, în cele două oraşe, şi anul viitor, şi peste doi şi, peste trei ani, vom fi fix în aceeaşi situaţie, în care oamenii să nu aibă apă caldă şi căldură în Capitală şi într-unul din cele mai mari oraşe”, a declarat Bogdan Ivan. (C.Z.)