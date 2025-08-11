Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Controale prelungite la frontiere

Data: 11 August 2025

Germania va prelungi din nou controalele la frontiere, impuse pentru prima dată în septembrie 2024, a anunţat ministrul de interne, Alexander Dobrindt, relatează AFP. La rândul său, guvernul polonez a extins controalele la granița cu Germania până în 4 octombrie.

Controalele temporare la frontierele interne sunt permise în Spaţiul Schengen doar în anumite cazuri, pentru şase luni, cu prelungiri care să nu depășească un total de doi ani. (C. Z.)

