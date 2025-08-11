Inundaţii excepţionale, secete recurente, grădini aflate în stare de degradare: castelele de pe Valea Loarei, la fel ca o mare parte a patrimoniului francez, suferă din cauza schimbărilor climatice, iar
Controale prelungite la frontiere
Germania va prelungi din nou controalele la frontiere, impuse pentru prima dată în septembrie 2024, a anunţat ministrul de interne, Alexander Dobrindt, relatează AFP. La rândul său, guvernul polonez a extins controalele la granița cu Germania până în 4 octombrie.
Controalele temporare la frontierele interne sunt permise în Spaţiul Schengen doar în anumite cazuri, pentru şase luni, cu prelungiri care să nu depășească un total de doi ani. (C. Z.)