Crește alocația de hrană în centrele sociale
Alocaţia zilnică de hrană pentru copii, persoane cu dizabilităţi, vârstnici şi alte categorii aflate în sistemul de protecţie va creşte de la 22 lei la 32 lei/zi, conform unei hotărâri aprobate de Guvern. Totodată, au fost actualizate standardele de cost pentru serviciile sociale, a transmis Ministerul Muncii. Potrivit ministrului Florin Manole, finanţarea serviciilor sociale pentru copiii din centrele de zi, rezidenţiale sau de tip familial, cât şi pentru mamele protejate în centre maternale a crescut cu 44%, cea pentru persoanele adulte cu dizabilităţi din centre rezidenţiale, de zi sau locuinţe protejate cu 39%, iar cea pentru victimele violenţei domestice cu 45%. (C.Z.)