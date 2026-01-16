Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Crește alocația de hrană în centrele sociale

Data: 20 Ianuarie 2026

Alocaţia zilnică de hrană pentru copii, persoane cu dizabilităţi, vârstnici şi alte categorii aflate în sistemul de protecţie va creşte de la 22 lei la 32 lei/zi, conform unei hotărâri aprobate de Guvern. Totodată, au fost actualizate standardele de cost pentru serviciile sociale, a transmis Ministerul Muncii. Potrivit ministrului Florin Manole, finanţarea serviciilor sociale pentru copiii din centrele de zi, rezidenţiale sau de tip familial, cât şi pentru mamele protejate în centre maternale a crescut cu 44%, cea pentru persoanele adulte cu dizabilităţi din centre rezidenţiale, de zi sau locuinţe protejate cu 39%, iar cea pentru victimele violenţei domestice cu 45%. (C.Z.)

