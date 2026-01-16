Crește alocația de hrană în centrele sociale

Data: 20 Ianuarie 2026

Alocaţia zilnică de hrană pentru copii, persoane cu dizabilităţi, vârstnici şi alte categorii aflate în sistemul de protecţie va creşte de la 22 lei la 32 lei/zi, conform unei hotărâri aprobate de Guvern. Totodată, au fost actualizate standardele de cost pentru serviciile sociale, a transmis Ministerul Muncii. Potrivit ministrului Florin Manole, finanţarea serviciilor sociale pentru copiii din centrele de zi, rezidenţiale sau de tip familial, cât şi pentru mamele protejate în centre maternale a crescut cu 44%, cea pentru persoanele adulte cu dizabilităţi din centre rezidenţiale, de zi sau locuinţe protejate cu 39%, iar cea pentru victimele violenţei domestice cu 45%. (C.Z.)