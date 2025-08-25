Cursă cu obstacole pentru organizarea întâlnirii ruso-ucrainene

Data: 25 August 2025

Sunat de preşedintele american Donald Trump lunea trecută, în timpul discuțiilor de la Casa Albă cu șeful statului ucrainean şi mai mulţi lideri europeni, președintele rus Vladimir Putin a acceptat o întâlnire cu Volodimir Zelenski, care să aibă loc la sfârșitul acestei luni. Ulterior, înalți oficiali ruși au transmis condițiile Moscovei, considerate de analiști imposibil de îndeplinit, de realizare a bilateralei ruso-ucrainene.

Într-o conferință de presă susținută joia trecută la Moscova, ministrul rus de externe Serghei Lavrov a declarat că o întâlnire între preşedintele rus şi cel ucrainean necesită mai întâi discuţii aprofundate la nivel de experți care să contureze soluţii asupra chestiunilor divergente şi le-a reproşat liderilor europeni că subminează progresele obţinute în Alaska la summitul Putin - Trump, în special prin insistenţa de a desfăşura trupe în Ucraina, soluție „inacceptabilă” pentru Rusia, relatează agenţiile Reuters, AFP şi EFE.

El a pus un semn de întrebare asupra autorităţii lui Zelenski de a semna un acord, întrucât mandatul său prezidenţial a expirat, şi a descris graba acestuia de a se întâlni cu Putin drept un „truc” actoricesc. Cât despre garanţiile de securitate, Lavrov a repetat că, din punctul de vedere al Moscovei, rămân valabile cele propuse în 2022 la Istanbul, ele ar putea fi oferite de cei cinci membri permanenţi ai Consiliului de Securitate al ONU (SUA, Rusia, China, Regatul Unit şi Franţa), fără trupe străine desfășurate și în condițiile în care Ucraina acceptă un statut de neutralitate, fără arme nucleare. El a acuzat liderii europeni că încearcă să abată atenţia de la „cauzele profunde” ale războiului, sintagmă des folosită de Moscova prin care cere de fapt recunoaşterea anexării teritoriilor ocupate, blocarea aderării la NATO a Ucrainei şi crearea unei noi arhitecturi europene de securitate.

Pe de altă parte, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat că aşteaptă, din partea aliaţilor săi occidentali, liniile generale ale garanţiilor de securitate pe care sunt dispuşi să le ofere Ucrainei, după care va încerca să obţină o întâlnire cu Vladimir Putin, relatează AFP. El a afirmat că Kievul îşi doreşte o „reacţie puternică” din partea Washingtonului dacă preşedintele rus tergiversează participarea la o discuţie bilaterală.

În paralel, responsabili militari din SUA, Ucraina, Franţa, Regatul Unit, Germania, Italia şi Finlanda au elaborat deja mai multe opţiuni cu privire la viitoarele garanţii, care vor ajunge la consilierii pentru securitate naţională din respectivele ţări, a declarat pentru Reuters un oficial american. Responsabilii implicați avertizează că planificatorii militari vor avea nevoie de timp pentru a stabili scenarii care să fie acceptabile și pentru Rusia din punct de vedere politic şi militar. (C. Z.)