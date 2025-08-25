Ucrainean arestat pentru sabotarea Nord Stream

Data: 25 August 2025

Poliţia italiană a arestat un ucrainean suspectat că ar fi coordonat atacurile asupra conductelor Nord Stream, a anunţat procurorul general al Germaniei, adăugând că acesta va fi transferat și adus în faţa unui judecător german, informează Reuters.

Exploziile din septembrie 2022 care au avariat grav conductele ce transportau gaz din Rusia către Europa au marcat o escaladare majoră în conflictul din Ucraina și au amplificat o criză a aprovizionării cu energie pe continent. (C. Z.)