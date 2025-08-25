Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ucrainean arestat pentru sabotarea Nord Stream

Data: 25 August 2025

Poliţia italiană a arestat un ucrainean suspectat că ar fi coordonat atacurile asupra conductelor Nord Stream, a anunţat procurorul general al Germaniei, adăugând că acesta va fi transferat și adus în faţa unui judecător german, informează Reuters.

Exploziile din septembrie 2022 care au avariat grav conductele ce transportau gaz din Rusia către Europa au marcat o escaladare majoră în conflictul din Ucraina și au amplificat o criză a aprovizionării cu energie pe continent. (C. Z.)

