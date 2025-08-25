Un comitet ministerial al guvernului de la Roma şi‑a dat acordul final, la începutul lui august 2025, asupra unui proiect de 13,5 miliarde de euro pentru construirea „celui mai lung pod suspendat din lume”,
Danemarca vrea să elimine TVA la cărți
Pentru a încuraja lectura, guvernul danez va propune în proiectul legii finanţelor eliminarea cotei de TVA la cărţi, care în prezent este fixată la 25%, a anunţat ministrul culturii, Jakob Engel-Schmidt, transmite AFP. Măsura va costa bugetul 44,2 milioane de euro pe an.
Potrivit ultimului studiu Pisa, 24% dintre elevii danezi de 15 ani nu au competenţele minimale pentru a înţelege un text simplu, o creștere cu 4% în ultimii zece ani. La nivelul Europei, Danemarca avea cea mai mare cotă de TVA la cărţi, la polul opus fiind Marea Britanie cu TVA zero la cărţi. (C. Z.)