Danemarca vrea să elimine TVA la cărți

Data: 25 August 2025

Pentru a încuraja lectura, guvernul danez va propune în proiectul legii finanţelor eliminarea cotei de TVA la cărţi, care în prezent este fixată la 25%, a anunţat ministrul culturii, Jakob Engel-Schmidt, transmite AFP. Măsura va costa bu­getul 44,2 milioane de euro pe an.

Potrivit ultimului studiu Pisa, 24% dintre elevii danezi de 15 ani nu au competenţele minimale pentru a înţelege un text simplu, o creștere cu 4% în ultimii zece ani. La nivelul Europei, Danemarca avea cea mai mare cotă de TVA la cărţi, la polul opus fiind Marea Britanie cu TVA zero la cărţi. (C. Z.)