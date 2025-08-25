Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Danemarca vrea să elimine TVA la cărți

Data: 25 August 2025

Pentru a încuraja lectura, guvernul danez va propune în proiectul legii finanţelor eliminarea cotei de TVA la cărţi, care în prezent este fixată la 25%, a anunţat ministrul culturii, Jakob Engel-Schmidt, transmite AFP. Măsura va costa bu­getul 44,2 milioane de euro pe an.

Potrivit ultimului studiu Pisa, 24% dintre elevii danezi de 15 ani nu au competenţele minimale pentru a înţelege un text simplu, o creștere cu 4% în ultimii zece ani. La nivelul Europei, Danemarca avea cea mai mare cotă de TVA la cărţi, la polul opus fiind Marea Britanie cu TVA zero la cărţi. (C. Z.)

