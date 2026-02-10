Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Consum mai mic de alimente anul trecut

Data: 10 Feb 2026

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, serie brută, a urcat în ansamblu anul trecut cu 0,2%, faţă de 2024, pe fondul creşterilor la vânzările de produse nealimentare (+1,9%) şi de carburanţi pentru autovehicule (+1,5%), potrivit Institutului Naţional de Statistică. În schimb, vânzările de alimente, băuturi şi tutun au scăzut cu 2,7%. Potrivit INS, în decembrie 2025, faţă de decembrie 2024, cifra de afaceri din comerţ a scăzut cu 1,6%, ca urmare a declinului la vânzările de alimente, băuturi şi tutun (-3,5%) şi bunuri nealimentare (-2,3%). (C.Z.)

