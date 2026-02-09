Schema de plafonare a preţului la gaze naturale, aflată în vigoare până la 1 aprilie 2026, va fi urmată pentru încă un an, până la 1 aprilie 2027, de un mecanism de reglementare a tarifelor pentru consumatorii
Aproape 14 milioane de turiști
Anul trecut, sosirile în structurile turistice (inclusiv apartamente şi camere de închiriat) au însumat 13,9 milioane de persoane, cu 2,4% mai puțin faţă de 2024, potrivit Institutului Naţional de Statistică. Din numărul total de sosiri, 81,4% au fost turişti români, iar 18,6% străini, iar durata medie a şederii a fost de 2,1 zile în ambele cazuri. Pe judeţe, numărul de sosiri (turiști) a înregistrat valori mai mari în Bucureşti (2,05 milioane), Constanţa (1,8 milioane) şi Braşov (1,3 milioane). (C.Z.)