Aproape 14 milioane de turiști 

Data: 10 Feb 2026

Anul trecut, sosirile în structurile turistice (inclusiv apartamente şi camere de închiriat) au însumat 13,9 milioane de persoane, cu 2,4% mai puțin faţă de 2024, potrivit Institutului Naţional de Statistică. Din numărul total de sosiri, 81,4% au fost turişti români, iar 18,6% străini, iar durata medie a şederii a fost de 2,1 zile în ambele cazuri. Pe judeţe, numărul de sosiri (turiști) a înregistrat valori mai mari în Bucureşti (2,05 milioane), Constanţa (1,8 milioane) şi Braşov (1,3 milioane). (C.Z.)

