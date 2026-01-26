Roma se alătură capitalelor europene care au redus drastic limita de viteză - Londra, Bruxelles, Paris şi Helsinki -, forţându-i pe şoferii italieni, cunoscuţi pentru un stil de condus rapid, să reducă viteza
Demisie a președintelui bulgar
Președintele Bulgariei, independentul Rumen Radev, și-a înaintat marți demisia la Curtea Constituțională, potrivit BTA. Gestul lui Radev alimentează speculațiile potrivit cărora își va înființa propriul partid, pentru a participa la alegerile anticipate. Vicepreședinta Iliana Iotova va fi președinte interimar. (C.Z.)