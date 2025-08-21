Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Dezbatere pe tema sistemului de pensii private

Dezbatere pe tema sistemului de pensii private

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 21 August 2025

Un proiect de lege privind plata pensiilor private, prezentat la începutul lunii august de Autoritatea de Supraveghere Financiară, a stârnit discuții în spațiul public, fiind criticată mai ales reducerea la 25% a sumei forfetare care poate fi retrasă la pensionare. Sistemul pensiilor private are în prezent peste 9 milioane de participanţi şi active ce totalizează echivalentul a peste 10% din PIB-ul României.

Într-o dezbatere organizată marți de Ministerul Muncii, vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Dan Armeanu, a apărat proiectul Legii privind plata pensiilor private inițiat de instituția pe care o reprezintă, spunând că acesta respectă bunele practici internaţionale și principiile stabilite cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OECD, fiind o recomandare prioritară pentru aderarea la acest organism.

„Procesul de evaluare pe care România l-a avut în domeniul pensiilor private a început cu mult timp în urmă. În urma evaluării făcute de OECD, (...) au fost câteva recomandări secundare şi o recomandare prioritară, foarte importantă pentru ca România să adere la acest organism”, a spus Dan Armeanu, referindu-se la proiectul legii. El a subliniat că ASF a pus în evidenţă, în forma actuală a proiectului, toate practicile europene în materie de pensii private. „Legea va fi probabil dezbătută în Parlament şi acolo se va lua decizia finală. Trebuie să avem legea pentru a adera, este o condiţionalitate OECD, este o recomandare prioritară”, a adăugat oficialul ASF, potrivit Agerpres.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private, prezentat în data de 8 august, în primă lectură, în şedinţa de Guvern, prevede două forme de extracţie de plată, respectiv, pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanţia rambursării integrale a activului acumulat, şi pensia viageră, cu plată pe toată durata vieţii participantului. În completarea acestor două forme de plată, este prevăzut şi dreptul pensionarului de a retrage o sumă forfetară de până la 25% din activul acumulat, într-o formă similară celor aplicate în alte state europene.

În cadrul dezbaterii de marți, Iulian Lolea, macroeconomist în cadrul patronatului Concordia, a propus posibilitatea efectuării de plată anticipată din Pilonul 2 de pensii în caz de boli grave, dar şi o atenţie mai ridicată asupra Pilonului 3, unde este vorba de bani „strict privaţi”.

La rândul său, preşedintele Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Radu Crăciun, s-a referit la necesitatea unor prevederi în Codul fiscal care să stimuleze economiile prin Pilonul 3, prin pensiile ocupaţionale.

La finalul dezbaterii, vicepreşedintele ASF, Dan Armeanu, a dat asigurări că toate opiniile şi propunerile vor fi transmise Guvernului. (C. Z.)

Citeşte mai multe despre:   Guvern
vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
  • Incendiu pe brațul Chilia Actualitate socială
    Incendiu pe brațul Chilia

    Circa 50 de hectare de vegetaţie forestieră din zona Sireasa, în Delta Dunării, au fost afectate de un incendiu pentru stingerea căruia a intervenit şi un elicopter Black Hawk al Ministerului Afacerilor Interne, po

    21 Aug, 2025
  • Consultații gratuite în Apuseni Actualitate socială
    Consultații gratuite în Apuseni

    Caravana cu Medici Bihor, alcătuită din circa 30 de specialişti şi 10 studenţi, oferă în perioada 23-24 august, servicii medicale gratuite sătenilor din Poiana Horea din comuna clujeană Beliş, o aşezare

    21 Aug, 2025
  • Târg caritabil în București Actualitate socială
    Târg caritabil în București

    Cea de-a noua ediţie a „AuGUSTeria - Târg caritabil”, eveniment organizat de Asociaţia Umanitară Tadeu şi Biserica „Sfântul Dumitru”-Poştă în scopul strângerii fondurilor pentru școală necesare

    21 Aug, 2025
TOP 6 Actualitate socială