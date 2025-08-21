Programul Rabla din acest an va avea o alocare pentru persoanele fizice de 200 de milioane de lei şi va funcţiona pe baza unui ghid actualizat, care prevede valori mai reduse ale voucherelor. Ghidul de finanțare va fi
Dezbatere pe tema sistemului de pensii private
Un proiect de lege privind plata pensiilor private, prezentat la începutul lunii august de Autoritatea de Supraveghere Financiară, a stârnit discuții în spațiul public, fiind criticată mai ales reducerea la 25% a sumei forfetare care poate fi retrasă la pensionare. Sistemul pensiilor private are în prezent peste 9 milioane de participanţi şi active ce totalizează echivalentul a peste 10% din PIB-ul României.
Într-o dezbatere organizată marți de Ministerul Muncii, vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Dan Armeanu, a apărat proiectul Legii privind plata pensiilor private inițiat de instituția pe care o reprezintă, spunând că acesta respectă bunele practici internaţionale și principiile stabilite cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OECD, fiind o recomandare prioritară pentru aderarea la acest organism.
„Procesul de evaluare pe care România l-a avut în domeniul pensiilor private a început cu mult timp în urmă. În urma evaluării făcute de OECD, (...) au fost câteva recomandări secundare şi o recomandare prioritară, foarte importantă pentru ca România să adere la acest organism”, a spus Dan Armeanu, referindu-se la proiectul legii. El a subliniat că ASF a pus în evidenţă, în forma actuală a proiectului, toate practicile europene în materie de pensii private. „Legea va fi probabil dezbătută în Parlament şi acolo se va lua decizia finală. Trebuie să avem legea pentru a adera, este o condiţionalitate OECD, este o recomandare prioritară”, a adăugat oficialul ASF, potrivit Agerpres.
Proiectul de lege privind plata pensiilor private, prezentat în data de 8 august, în primă lectură, în şedinţa de Guvern, prevede două forme de extracţie de plată, respectiv, pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanţia rambursării integrale a activului acumulat, şi pensia viageră, cu plată pe toată durata vieţii participantului. În completarea acestor două forme de plată, este prevăzut şi dreptul pensionarului de a retrage o sumă forfetară de până la 25% din activul acumulat, într-o formă similară celor aplicate în alte state europene.
În cadrul dezbaterii de marți, Iulian Lolea, macroeconomist în cadrul patronatului Concordia, a propus posibilitatea efectuării de plată anticipată din Pilonul 2 de pensii în caz de boli grave, dar şi o atenţie mai ridicată asupra Pilonului 3, unde este vorba de bani „strict privaţi”.
La rândul său, preşedintele Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Radu Crăciun, s-a referit la necesitatea unor prevederi în Codul fiscal care să stimuleze economiile prin Pilonul 3, prin pensiile ocupaţionale.
La finalul dezbaterii, vicepreşedintele ASF, Dan Armeanu, a dat asigurări că toate opiniile şi propunerile vor fi transmise Guvernului. (C. Z.)