Dezbatere pe tema sistemului de pensii private

Data: 21 August 2025

Un proiect de lege privind plata pensiilor private, prezentat la începutul lunii august de Autoritatea de Supraveghere Financiară, a stârnit discuții în spațiul public, fiind criticată mai ales reducerea la 25% a sumei forfetare care poate fi retrasă la pensionare. Sistemul pensiilor private are în prezent peste 9 milioane de participanţi şi active ce totalizează echivalentul a peste 10% din PIB-ul României.

Într-o dezbatere organizată marți de Ministerul Muncii, vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Dan Armeanu, a apărat proiectul Legii privind plata pensiilor private inițiat de instituția pe care o reprezintă, spunând că acesta respectă bunele practici internaţionale și principiile stabilite cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică - OECD, fiind o recomandare prioritară pentru aderarea la acest organism.

„Procesul de evaluare pe care România l-a avut în domeniul pensiilor private a început cu mult timp în urmă. În urma evaluării făcute de OECD, (...) au fost câteva recomandări secundare şi o recomandare prioritară, foarte importantă pentru ca România să adere la acest organism”, a spus Dan Armeanu, referindu-se la proiectul legii. El a subliniat că ASF a pus în evidenţă, în forma actuală a proiectului, toate practicile europene în materie de pensii private. „Legea va fi probabil dezbătută în Parlament şi acolo se va lua decizia finală. Trebuie să avem legea pentru a adera, este o condiţionalitate OECD, este o recomandare prioritară”, a adăugat oficialul ASF, potrivit Agerpres.

Proiectul de lege privind plata pensiilor private, prezentat în data de 8 august, în primă lectură, în şedinţa de Guvern, prevede două forme de extracţie de plată, respectiv, pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă determinată, cu garanţia rambursării integrale a activului acumulat, şi pensia viageră, cu plată pe toată durata vieţii participantului. În completarea acestor două forme de plată, este prevăzut şi dreptul pensionarului de a retrage o sumă forfetară de până la 25% din activul acumulat, într-o formă similară celor aplicate în alte state europene.

În cadrul dezbaterii de marți, Iulian Lolea, macroeconomist în cadrul patronatului Concordia, a propus posibilitatea efectuării de plată anticipată din Pilonul 2 de pensii în caz de boli grave, dar şi o atenţie mai ridicată asupra Pilonului 3, unde este vorba de bani „strict privaţi”.

La rândul său, preşedintele Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Radu Crăciun, s-a referit la necesitatea unor prevederi în Codul fiscal care să stimuleze economiile prin Pilonul 3, prin pensiile ocupaţionale.

La finalul dezbaterii, vicepreşedintele ASF, Dan Armeanu, a dat asigurări că toate opiniile şi propunerile vor fi transmise Guvernului. (C. Z.)