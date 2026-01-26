Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Doar două țări UE în Consiliul de Pace

Doar două țări UE în Consiliul de Pace

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 26 Ianuarie 2026

Preşedintele SUA, Donald Trump, a inaugurat joi la Davos „Consiliul pentru Pace”, în prezenţa șefilor a 19 țări care au aderat la organismul aflat sub controlul său. Liderul de la Casa Albă a adresat 60 de invitații la consiliu, care pare să fie un substitut al ONU, inclusiv preşedintelui rus, Vladimir Putin. UE are „îndoieli serioase” cu privire la organism, în special privind compatibilitatea cu ONU, a declarat preşedintele Consiliului European, António Costa, potrivit AFP. Din UE, doar Ungaria și Bulgaria s-au alăturat, iar Franța, Belgia, Spania au declinat invitația. Și Regatul Unit a refuzat participarea. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială