Roma se alătură capitalelor europene care au redus drastic limita de viteză - Londra, Bruxelles, Paris şi Helsinki -, forţându-i pe şoferii italieni, cunoscuţi pentru un stil de condus rapid, să reducă viteza
Doar două țări UE în Consiliul de Pace
Preşedintele SUA, Donald Trump, a inaugurat joi la Davos „Consiliul pentru Pace”, în prezenţa șefilor a 19 țări care au aderat la organismul aflat sub controlul său. Liderul de la Casa Albă a adresat 60 de invitații la consiliu, care pare să fie un substitut al ONU, inclusiv preşedintelui rus, Vladimir Putin. UE are „îndoieli serioase” cu privire la organism, în special privind compatibilitatea cu ONU, a declarat preşedintele Consiliului European, António Costa, potrivit AFP. Din UE, doar Ungaria și Bulgaria s-au alăturat, iar Franța, Belgia, Spania au declinat invitația. Și Regatul Unit a refuzat participarea. (C.Z.)