Doi români răniți ușor în Spania

Actualitate socială
Data: 21 Ianuarie 2026

În accidentul feroviar petrecut duminică în regiunea Cordoba, Spania, soldat cu 40 de victime, au fost răniţi uşor doi cetăţeni români, a precizat Ministerul Afacerilor Externe. Reprezentanţii Consulatului României la Sevilla au comunicat telefonic cu cele două persoane, care au confirmat că se află în afara oricărui pericol. Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţe, luni, poporului spaniol şi regelui Felipe pentru victimele tragicului accident.  (C.Z.)

