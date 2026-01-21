Luni, România a atins un vârf de consum de gaze, de 9.235 MW instant, cel mai mare din ultimii patru ani, arată autoritățile. Din cauza gerului, în patru localităţi din județul Suceava erau luni 700 de
Doi români răniți ușor în Spania
În accidentul feroviar petrecut duminică în regiunea Cordoba, Spania, soldat cu 40 de victime, au fost răniţi uşor doi cetăţeni români, a precizat Ministerul Afacerilor Externe. Reprezentanţii Consulatului României la Sevilla au comunicat telefonic cu cele două persoane, care au confirmat că se află în afara oricărui pericol. Preşedintele Nicuşor Dan a transmis condoleanţe, luni, poporului spaniol şi regelui Felipe pentru victimele tragicului accident. (C.Z.)