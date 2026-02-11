În primele 10 luni ale anului 2025, aproximativ 11.000 de femei au cerut ajutor din cauza violenței domestice, peste 1.000 de ordine de protecție au fost încălcate, iar 42 de femei și-au pierdut viața în urma vio
Exercițiu NATO la Cincu
În perioada 26 ianuarie - 13 februarie se derulează simultan în mai multe state Dynamic Front 26, cel mai mare exerciţiu NATO de artilerie multinaţional desfăşurat în Europa, sub comandament american. În cadrul misiunii, luni, în poligonul Cincu a avut loc un antrenament cu trageri cu muniţie reală, condus de Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est, în cooperare cu Comandamentul Multidomeniu 56 - Europa și aliați din SUA, România, Polonia, Franţa. „Dynamic Front 26 este exerciţiul NATO de referinţă pentru sprijin prin foc”, iar rezultatele sunt entuziasmante, a declarat la Cincu generalul de brigadă Steve Carpenter, șeful Comandamentului Multidomeniu 56 Europa. (C.Z.)