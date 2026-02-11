Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Exercițiu NATO la Cincu

Data: 11 Feb 2026

În perioada 26 ianuarie - 13 februarie se derulează simultan în mai multe state Dynamic Front 26, cel mai mare exerciţiu NATO de artilerie multinaţional desfăşurat în Europa, sub comandament american. În cadrul misiunii, luni, în poligonul Cincu a avut loc un antrenament cu trageri cu muniţie reală, condus de Comandamentul Corpului Multinaţional de Sud-Est, în cooperare cu Comandamentul Multidomeniu 56 - Europa și aliați din SUA, România, Polonia, Franţa. „Dynamic Front 26 este exerciţiul NATO de referinţă pentru sprijin prin foc”, iar rezultatele sunt entuziasmante, a declarat la Cincu generalul de brigadă Steve Carpenter, șeful Comandamentului Multidomeniu 56 Europa. (C.Z.)

