Extremele climei amenință castelele de pe Valea Loarei

Inundaţii excepţionale, secete recurente, grădini aflate în stare de degradare: castelele de pe Valea Loarei, la fel ca o mare parte a patrimoniului francez, suferă din cauza schimbărilor climatice, iar deteriorările le fac tot mai vulnerabile, informează AFP. În ultimii ani, „scăderea puternică a debitului Loarei nu a rămas fără consecinţe asupra castelelor emblematice de pe malurile fluviului”, a avertizat Reseau Action Climat (RAC) în 2024, într-o cartografiere pe regiuni a impacturilor crizei climatice în Franţa, inclusiv asupra patrimoniului.

Castelul Chenonceau (construit în secolul al VI-lea), de exemplu, a cărui fundaţie este scăldată de râul Cher, principalul afluent al Loarei, „este deosebit de expus în faţa perturbărilor climatice şi a variaţiilor regimului hidrologic. Dacă pilonii din lemn utilizaţi în structura fundaţiei se află când în aer, când în apă, putregaiul natural care se instalează în ei devine mai consistent” şi îi fragilizează, a detaliat Etienne Barthelemy, arhitectul-şef al monumentelor istorice franceze.

Restaurările vor necesita investiţii substanţiale, estimate la 10 milioane de euro numai pentru Chenonceau, al doilea cel mai vizitat castel din Franța, după Versailles, a precizat Etienne Barthelemy. „Construcţia străveche a dat dovadă de-a lungul secolelor de uimitoare capacităţi de adaptare, rezilienţă şi soliditate, dar astăzi se află într-o stare proastă”, a precizat arhitectul, dând totuşi asigurări că evită orice formă de „panică”.