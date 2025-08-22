Fertilizare cu nămol de epurare

Data: 22 August 2025

Peste 230 de tone de nămol uscat provenit de la staţia de epurare din Bistriţa vor fi folosite la fertilizarea a circa 100 ha de teren din comuna Matei, anunță Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate Bistriţa-Năsăud.

Potrivit agenției, utilizarea nămolurilor de epurare în agricultură valorifică potenţialul agrochimic al solului şi contribuie la protecţia mediului. (C. Z.)