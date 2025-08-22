Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Fertilizare cu nămol de epurare

Data: 22 August 2025

Peste 230 de tone de nămol uscat provenit de la staţia de epurare din Bistriţa vor fi folosite la fertilizarea a circa 100 ha de teren din comuna Matei, anunță Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate Bistriţa-Năsăud.

Potrivit agenției, utilizarea nămolurilor de epurare în agricultură valorifică potenţialul agrochimic al solului şi contribuie la protecţia mediului. (C. Z.)

