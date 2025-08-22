Sistemul medical, sectorul public, industria alimentară şi industria farmaceutică sunt domeniile în care românii au cea mai mare încredere să lucreze pe timp de criză. La polul opus, cei mai mici indici de
Fertilizare cu nămol de epurare
Peste 230 de tone de nămol uscat provenit de la staţia de epurare din Bistriţa vor fi folosite la fertilizarea a circa 100 ha de teren din comuna Matei, anunță Agenţia Naţională pentru Mediu şi Arii Protejate Bistriţa-Năsăud.
Potrivit agenției, utilizarea nămolurilor de epurare în agricultură valorifică potenţialul agrochimic al solului şi contribuie la protecţia mediului. (C. Z.)