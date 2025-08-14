Festivități pe litoral de Ziua Marinei

Data: 14 August 2025

Ziua Marinei Române este celebrată în fiecare an la 15 august, odată cu prăznuirea Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor. În acest an, Forțele Navale Române organizează festivități la Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Galați și București. Deosebit de aștep­tat este exercițiul naval de mâine de pe faleza din Constanța. Peste 200.000 de turiști vor fi pe litoral în minivacanța de Sfânta Maria.

Exercițiul naval întrunit „Forțele Navale Române 2025 - FNR 25” dedicat Zilei Marinei Române va avea loc pe faleza din fața Comandamentului Flotei și în raionul maritim din fața acesteia, cu participarea a peste 3.500 de militari români și străini, 28 de nave (19 ale Forțelor Navale, 3 de la Garda de Coastă, 3 de la Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, două ale Forțelor Navale ale Turciei și una a Forțelor Navale ale Bulgariei), 25 de ambarcațiuni rapide și 20 de aeronave. Spectacolul maritim va fi completat de trei aeronave ale Aeroclubului României, precum și de zeci de ambarcațiuni civile de tip velier, care vor defila pe mare.

Manifestările de la Constanța din acest an, în care se sărbătoresc 165 de ani de la înființarea Marinei Militare Române Moderne, vor începe la ora 10:00, cu ­ridicarea pavilionului, geacului ­și a marelui pavoaz, potrivit navy.ro. După alocuțiunile oficia­lită­ților, va avea loc o ceremonie religioasă. În jurul orei 10:40, va sosi Zeul Neptun la bordul navei de comandament „Luceafărul”, apoi va debuta exer­cițiul FNR 25, care se va încheia în jurul orei 12:00 cu defilarea navelor, ambar­cațiunilor și aeronavelor. Ziua Marinei se va termina seara cu o retragere cu torțe pe traseul Poarta 1 - Comandamentul Flotei - Piața Ovidiu și cu un spectacol de focuri de artificii asigurat ­de Primăria Municipiului Con­stanța.

La Mangalia, Ziua Marinei va fi marcată mâine printr-o ceremonie militară și printr-un exercițiu naval în zona falezei portului turistic, iar seara, prin retragerea cu torțe a marinarilor militari, în acordurile Muzicii Militare a Diviziei 2 Infanterie „Getica”.

Peste 200.000 de turişti sunt aşteptaţi la mare la finalul acestei săptămâni, în minivacanţa de Sfânta Maria, când vizitatorii pot asista și la festivităţile dedicate Zilei Marinei organizate în porturile de la Marea Neagră. „Perioada din jurul datei de 15 august aduce, an de an, un aflux mare de turişti pe litoralul românesc, fiind momentul preferat de mulţi români pentru concediu, iar faptul că anul acesta sărbătoarea religioasă cade vineri face ca numărul celor care rezervă un sejur la mare să fie peste nivelul de anul trecut”, a afirmat, potrivit Agerpres, directorul Litoralulromanesc.ro, Ştefan Necula. El a estimat că gradul de ocupare în hotelurile de la mare în minivacanţa de Sfânta Maria va depăşi 95%. (C.Z.)