Fibră optică în Delta Dunării

Actualitate socială
Data: 22 Ianuarie 2026

Anul acesta va începe procesul de aducere a fibrei optice în comunităţile din Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, în cadrul proiectului „5G Connect Danube Delta”, finanţat de Comisia Europeană, potrivit vicepreşedintelui Asociaţiei Ivan Patzaichin-Mila 23, Teodor Frolu, citat de Agerpres. Cuplarea până anul viitor a Deltei la infrastructura 5G de date, pe lângă faptul că va ajuta turismul, va da acces locuitorilor din satele izolate la servicii publice, telemedicină sau educație la distanţă. (C.Z.)

