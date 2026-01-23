În livezile din Maramureș, pomii fructiferi plantaţi în toamnă protejaţi neadecvat, pomii tineri, dar și cei curățați la începutul lunii decembrie au avut de suferit din cauza temperaturilor neașteptat de sc
Fonduri pentru acvacultură
Peste 29 de milioane de euro sunt disponibile pentru investiţii în acvacultură şi procesarea produselor din peşte prin două acţiuni aferente Programului pentru Acvacultură şi Pescuit 2021-2027, a anunţat Ministerul Agriculturii. Pentru proiectele de acvacultură sunt alocate 26 de milioane de euro, iar pentru procesarea produselor pescăreşti, 3 milioane de euro. Perioada de depunere a debutat la 20 ianuarie și se va încheia la 19 februarie pentru acvacultură, respectiv 20 februarie pentru procesare. (C.Z.)